Tallen 3 dels 4 carrils de l'AP-7 a Santa Perpètua (Barcelona) per un accident

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
3 dels 4 carrils de l'AP-7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès (Barcelona) en sentit Tarragona han quedat tallats aquest dilluns a les 12.26 per un accident.
L'accident ha provocat 5 quilòmetres de cues, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.
Un altre accident, en aquest cas d'un motorista que ha perdut la vida, ha obligat a tallar un altre tram de l'AP-7 entre Gualba (Barcelona) i Sant Feliu de Buixalleu (Girona) i ha deixat la via tallada de 9.43 a 11.03 aproximadament.