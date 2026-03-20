Tallats tres trams de l'Eix Transversal entre Vic i Gurb (Barcelona) per la vaga de docents

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
Tres trams de la C-25, coneguda com Eix Transversal, entre Vic i Gurb (Barcelona) estan tallats per la cinquena jornada de vaga dels docents aquest divendres sobre les 7.50 hores.
També han tallat la C-17 a Malla i entre Gurb i les Masies de Voltregà i la C-25 entre Manresa i Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Encara segueix tallada la C-32 entre Esplugues de Barcelona i la capital catalana i els altres accessos a la ciutat estan reoberts a excepció del tall a l'avinguda Diagonal en tots dos sentits a l'altura de la Zona Universitària.