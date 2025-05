GIRONA 28 maig (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 a Pont de Molins (Girona) té 2 carrils tallats aquest dimecres des de les 11.41 hores per retirar un camió avariat a la via.

A causa d'aquest incident es registren 0,5 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.

En la mateixa via a Roda de Berà (Tarragona) hi ha un carril tallat per un altre accident.