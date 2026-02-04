Tallat el túnel de Glòries d'entrada a Barcelona per un accident múltiple "sense gravetat"

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
La carretera C-31 està tallada a l'entrada del túnel de Glóries a Barcelona per un accident múltiple "sense gravetat" que s'ha produït aquest dimecres a la tarda, segons apunta el Servei Català de Trànsit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Fonts municipals han explicat a Europa Press que en el xoc estan implicats set vehicles i la via està tallada en espera que arribin els Bombers de Barcelona per retirar-los, per la qual cosa s'estan fent desviaments per la Rambla Prim.
Aquest sinistre està provocant retencions des de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) i també hi ha afectacions a la ronda Litoral.