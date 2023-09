Tallat un carril a l'A-2 a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) a causa d'un accident

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

Un carril de l'A-2 a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) en direcció Barcelona ha quedat tallat aquest dilluns a la tarda a causa d'un accident i provoca uns cinc quilòmetres de retencions en direcció Martorell, segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

Les mateixes fonts han explicat que l'accident s'ha produït a les 15.34 hores en el quilòmetre 604 a l'altura de Santa Coloma de Cervelló i que està provocant cues entre Santa Coloma de Cervelló i Cornellà de Llobregat.

En un tuit, recollit per Europa Press, Trànsit ha informat que hi ha un altre carril tallat a la ronda de Dalt (B-20) en sentit nus de la Trinitat per un accident i que hi ha retencions des de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).