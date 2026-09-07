Tallat un carrer del barri de Torre Baró de Barcelona per un camió encallat des de les 9 hores

BOMBERS DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Un camió ha quedat encallat aquest dilluns cap a les 09.00 hores al carrer Sant Feliu de Codines de Barcelona, al barri de Torre Baró, i els Bombers de Barcelona s'hi han desplaçat per retirar-lo sense èxit, ja que no tenen la grua adequada per poder-lo arrossegar, segons expliquen fonts municipals a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico' i confirmen les mateixes fonts, està previst que l'asseguradora del vehicle es faci càrrec de la retirada en les pròximes hores.
Els fets no han provocat ferits ni danys materials i el carrer continuarà tallat fins que el camió no sigui arrossegat.