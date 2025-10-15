Tallades 4 vies de Barcelona per la vaga en defensa de Palestina

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
4 vies de la província de Barcelona estan tallades aquest dimecres pel matí per la jornada de vaga per Palestina que han convocat vuit sindicats.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat, són la C-17 a Gurb i Manresa (Barcelona) en direcció Girona; la C-25 a Manresa (Barcelona) en tots dos sentits; l'A-2 entre Sant Vicenç dels Horts i Castellbisbal (Barcelona) i, a la capital catalana, la Ronda Litoral en sentit Besòs, l'accés al Parc Logístic de la Zona Franca i un accés a Mercabarna.
També segueixen tallades la C-12 i la TV-3443 entre Amposta i Tortosa (Tarragona), però a causa de les pluges que han afectat el sud de Catalunya aquest diumenge i dilluns.