Tallades l'R6 i l'R60 de FGC entre Masquefa i Piera (Barcelona) per l'avaria d'un tren

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

Les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Masquefa i Piera (Barcelona) han estat tallades per l'avaria d'un tren aquest dijous sobre les 6.28 hores.

Ambdues línies funcionen entre les estacions de Plaça Espanya i Masquefa, i entre Piera i Igualada (Barcelona), ha informat FGC en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Arran de l'incident, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.

