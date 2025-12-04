Tallades l'R6 i l'R60 de FGC entre Masquefa i Piera (Barcelona) per l'avaria d'un tren

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
Les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Masquefa i Piera (Barcelona) han estat tallades per l'avaria d'un tren aquest dijous sobre les 6.28 hores.
Ambdues línies funcionen entre les estacions de Plaça Espanya i Masquefa, i entre Piera i Igualada (Barcelona), ha informat FGC en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Arran de l'incident, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.