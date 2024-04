LLEIDA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R13 i l'R14 de Rodalies està tallada aquest dimecres des de les 6.30 hores entre les estacions de Lleida i Juneda (Lleida) per un robatori de cable.

Segons han informat Adif i Renfe en sengles missatges a 'X' recollits per Europa Press, s'està gestionant servei alternatiu per carretera mentre els tècnics treballen per solucionar la incidència.

Està previst recuperar el servei habitual al voltant de les 8.30 hores, ha avisat Renfe.