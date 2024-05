Tallades l'R13 i R14 entre Les Borges Blanques i Lleida per un nou robatori de coure

LLEIDA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R13 i R14 de Rodalies està tallada des d'aquest dimarts sobre les 7.15 hores entre les estacions lleidatanes de Les Borges Blanques i Lleida per un nou robatori de coure.

Segons han informat Adif i Renfe en sengles comunicats a 'X' recollits per Europa Press, s'està gestionant servei alternatiu per carretera mentre els tècnics treballen per solucionar la incidència.

Aquest robatori de coure es produeix l'endemà passat del robatori produït el diumenge, que va afectar fins a 8 línies de servei ferroviari a Catalunya i que va fer activar el Pla Ferrocat fins a aquest dilluns a la nit, quan va ser desactivat per una millora de la situació.