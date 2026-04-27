Tallades l'R1 i l'RG1 entre Santa Susanna i Maçanet (Girona) per un incendi prop de les vies

GIRONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de Rodalies de les línies R1 i RG1 s'ha interromput aquest dilluns al migdia entre les estacions de Santa Susanna i Maçanet Massanes (Girona) per un incendi prop de les vies.
L'avís s'ha produït a les 14.41 per un foc prop de la carretera de Malgrat (Barcelona), que crema principalment matolls, si bé els Bombers de la Generalitat ja l'han aconseguit controlar, confirmen fonts del cos a Europa Press.
No obstant això, el foc ha obligat a tallar la tensió de la catenària.
En total, s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers que continuen al lloc perquè encara hi ha algun focus actiu.
Per la seva banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat.