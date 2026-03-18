Tallades l'N-260 a la Seu d'Urgell i la C-59 a Moià per la vaga docent

LLEIDA 18 març (EUROPA PRESS) -
L'N-260 a la Seu d'Urgell (Lleida) i la C-59 a Moià (Barcelona) també s'han tallat per la vaga docent aquest dimecres cap a les 8.15 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els docents també han tallat la C-55 a Manresa (Barcelona) i a Clariana de Cardener (Lleida); la C-16c a Sant Fruitós de Bages (Barcelona) i l'A-2 a Soses i entre Lleida i Alpicat.
En aquesta tercera jornada de vaga en l'educació s'esperen talls i mobilitzacions a Lleida, la Catalunya Central, l'Alt Pirineu i Aran.