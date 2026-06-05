Tallades l'N-240, l'A-27 i l'A-7 a Tarragona per la vaga dels docents

TARRAGONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
L'N-240, l'A-27 i l'A-7 al seu pas per Tarragona estan tallades per la vaga dels docents des d'aquest divendres a les 13.02 hores.
A l'N-240 s'hi acumulen 3 quilòmetres de cues, mentre que a l'A-27 i a l'A-7 són 2 quilòmetres i 1 respectivament, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquest divendres els sindicats CGT, Ustec·Stes i La Intersindical han convocat una vaga a tot Catalunya després que els docents rebutgessin dijous el preacord educatiu.