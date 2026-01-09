Tallades 8 línies de Rodalies per una avaria en la senyalització al Prat (Barcelona)

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens a les línies R2, R2 Sud, R2 Nord, R13, R14, R15, R16 i R17 està tallada aquest divendres a la tarda per una incidència en els sistemes de senyalització produïda al Prat de Llobregat (Barcelona).
Segons informen Rodalies i Adif en sengles missatges a 'X', els trens no poden circular entre les estacions de Gavà i Bellvitge-Gornal (Barcelona) arran d'aquesta avaria.
Rodalies ha recomanat als viatgers amb destinació Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o Sant Vicenç de Calders (Tarragona) agafar la línia R4 des de Barcelona fins a Sant Vicenç i, a partir d'aquí, la R2 fins a Gavà.