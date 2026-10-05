Publicat 05/10/2026 09:03

Tallades les R2, R8 i R11 de Rodalies entre Granollers i Sant Andreu (Barcelona) per les pluges

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren a l'Estació de Sants a Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

Les línies R2, R8 i R11 de Rodalies estan tallades entre Granollers i Sant Andreu (Barcelona) des d'aquest dilluns a les 8.45 hores per la presència d'obstacles a la via a causa de les condicions meteorològiques adverses que afecten al prelitoral de Barcelona.

Ho ha informat Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on han indicat que es treballa per restablir la circulació al més aviat possible.

Aquest dilluns Rodalies iniciava la jornada amb afectacions i talls en més de la meitat de les línies de Rodalies menys a l'R2 Sud i a les línies sud de Catalunya (R15, R16, R17,RT1, RT2,RL3 i RL4) per a aquest dilluns, les quals funcionen amb normalitat en tot el seu recorregut, a causa del temporal de pluges.

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