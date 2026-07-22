Tallades les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per un ensorrament en les obres a Montcada (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Les línies R2, R2 Nord i R11 han quedat interrompudes per l'esfondrament de la paret d'un pou de les obres de soterrament que duu a terme Adif entre Montcada i Reixac i Sant Andreu (Barcelona) aquest dimecres a les 13.50.
No hi ha danys personals i la circulació s'ha interromput de manera preventiva i "per analitzar-ho detingudament", segons informa Adif.
Els tècnics d'Adif estan avaluant l'abast de la incidència i l'estabilitat del terreny.
Rodalies de Catalunya ha recomanat als viatgers fer transbord a l'estació de Montcada i Reixac-Manresa (Barcelona) per continuar amb el viatge, en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquesta incidència afecta els trens de les línies R2 i R2 Nord (Aeroport-Maçanet), del nucli de Rodalies i trens de mitja distància Barcelona-Figueres-Portbou, que comencen i acaben el recorregut a l'estació de Granollers Centre.