Publicat 01/09/2025 08:26

Tallades les línies R1, RG1 i R11 de Rodalies per la caiguda d'un arbre sobre la catenària

Archivo - Arxiu - Varis trens
David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 1 set. (EUROPA PRESS) -

La circulació de les línies R1, RG1 i R11 de Rodalies s'ha tallat aquest dilluns al matí davant de la caiguda d'un arbre sobre la catenària per culpa de les "condicions meteorològiques adverses".

En concret, el tall afecta a la R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes, a la RG1 entre Blanes i Caldes de Malavella i a la R11 entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella (Girona), segons han informat fonts de Renfe a Europa Press.

L'operador està gestionant un servei alternatiu per carretera.

