Tallades les línies R1, RG1 i R11 de Rodalies per la caiguda d'un arbre sobre la catenària

GIRONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
La circulació de les línies R1, RG1 i R11 de Rodalies s'ha tallat aquest dilluns al matí davant de la caiguda d'un arbre sobre la catenària per culpa de les "condicions meteorològiques adverses".
En concret, el tall afecta a la R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes, a la RG1 entre Blanes i Caldes de Malavella i a la R11 entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella (Girona), segons han informat fonts de Renfe a Europa Press.
L'operador està gestionant un servei alternatiu per carretera.