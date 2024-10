Tallades l'AP-7 i l'A-3 a València a causa de la dana

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -

Les carreteres AP-7 i A-3 al seu pas per València s'han tallat aquest dimecres a causa de les inundacions produïdes per la dana, segons un missatge del Servei Català de Trànsit (SCT) a X, recollit per Europa Press.

Han detallat que les dificultats de circulació "es poden allargar", i han advertit dels desviaments obligatoris en sentit sud cap a l'A-23, a la zona de Sagunt (València).

A més a més, han recomanat rutes alternatives als vehicles pesants que es dirigeixen cap a Lleida o Saragossa: la C-25 des de la Jonquera (Girona); l'A-2 des de Barcelona i l'AP-2 des de Tarragona.