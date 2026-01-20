Tallades 3 carreteres gironines per inundacions aquest dimarts

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
3 carreteres de la província de Girona estan tallades a causa del temporal de pluja que ha provocat inundacions en diverses localitats gironines aquest dimarts.
En concret, les vies tallades són la C-252 entre Vilabertran i Peralada; la GI-644 a Forallac i la GIV-6546 a Palafrugell (Girona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
A més, la BV-4024 a Guardiola de Berguedà (Barcelona) segueix tallada des del dissabte per l'acumulació de neu.