Tallades la BP-1413 a Cerdanyola del Vallès i la C-17 a Mollet (Barcelona) per inundacions

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La BP-1413 a Cerdanyola del Vallès i la C-17 a Mollet del Vallès (Barcelona) estan tallades aquest dijous al matí a causa de les inundacions provocades pel temporal de pluges intenses que afecta Catalunya.
Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) a través d'un comunicat, en què també assenyala que hi ha intensitat a dos trams de l'AP-7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).
A causa del tall a la C-17, que es produeix entre els punts quilomètrics 11 i 12 en tots dos sentits de la marxa, s'estan fent desviaments per l'interior de la població i per la C-33.
Quant a l'AP-7, entre Cerdanyola i Santa Perpètua en sentit sud es registren 9 quilòmetres de cues i entre Santa Perpètua i Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentit nord, 8 quilòmetres.
Finalment, el SCT també adverteix de retencions a les rondes de Barcelona.