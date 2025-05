TARRAGONA 7 maig (EUROPA PRESS) -

La TV-2004 al Pla de Santa Maria (Tarragona) ha quedat tallada aquest dimecres al voltant de les 11.55 per retirar un camió que s'havia accidentat a la via.

A causa de l'accident hi ha 1 quilometre de retenció, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.

Han afegit que no hi ha afectacions rellevants a cap altra via de la xarxa vial catalana.