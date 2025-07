Tallada en tots dos sentits la C-15 a Olèrdola (Barcelona) per un camió bolcat

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La C-15 a Olèrdola (Barcelona) està tallada en tots dos sentits per realitzar tasques de neteja per un camió que ha bolcat aquest divendres prop de les 9.30 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

Inicialment, s'ha hagut d'interrompre el tràfic en sentit sud --Vilanova i la Geltrú-- però a les 10.26 hores s'ha tallat també en sentit Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Per això, s'estan realitzant desviaments per un àrea de servei en tots dos sentits.