Tallada totalment l'AP-7 a Martorell (Barcelona) per l'accident de la R4 de Rodalies

Lorena Sopêna - Europa Press
MARTORELL (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
La circulació de vehicles ja està totalment tallada en sentit sud a l'altura de Martorell i fins a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) per les possibles afectacions a la via després del despreniment del mur amb el qual va xocar un tren de l'R4 de Rodalies a Gelida.
Així ho indica l'SCT després que els Mossos d'Esquadra hagin començat a reduir l'accés a la via progressivament des de les 18.00 hores, que romandrà tallada entre les sortides 171 i 179 indefinidament.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat en declaracions als mitjans que el tall ha estat sol·licitat pel Ministeri de Transports per facilitar la retirada del comboi accidentat i reparar les afectacions en el subsòl de l'autopista.