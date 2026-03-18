Tallada l'A-2 a Soses i Lleida i la C-55 a Clariana de Cardener per la vaga de docents

LLEIDA 18 març (EUROPA PRESS) -
L'A-2 a Soses i entre Lleida i Alpicat i la C-55 a Clariana de Cardener (Lleida) estan tallades des de primera hora d'aquest dimecres per la vaga de docents, que inicia la seva tercera jornada de manifestacions, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
La vaga descentralitzada d'Educació produirà talls aquest dimecres a Lleida, Catalunya Central, Alt Pirineu i Aran.
En el primer dia de vaga els talls es van fer en vies del Barcelonès i el Baix Llobregat --amb incidència a la capital catalana i els seus accessos--, mentre que aquest dimarts es van fer a Tarragona, el Penedès i Terres de l'Ebre (Tarragona).