Tallada l'A-2 a Sant Andreu de la Barca cap a Barcelona per un incendi de vegetació

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Un incendi de vegetació a Sant Andreu de la Barca (Barcelona) ha obligat a tallar aquest dimarts a la tarda l'A-2 en sentit Barcelona, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
En l'extinció hi treballen sis dotacions terrestres i un helicòpter bombarder dels Bombers de la Generalitat, ha informat el cos en una anotació a la mateixa xarxa social.
El foc afecta un solar erm d'una hectàrea, entre un polígon industrial i l'A-2, i el flanc dret queda contingut per la carretera.