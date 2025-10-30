Tallada la Ronda Litoral de Barcelona a la sortida 18B direcció a Mercabarna per manifestació

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La Ronda Litoral de Barcelona a la sortida 18B direcció a Mercabarna està tallada per una manifestació des d'aquest dijous a les 8.01 hores.
També estan tallades les sortides de la C-32 de Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en tots dos sentits pel mateix motiu, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Han afegit que la C-25 entre Sant Fruitós de Bages i Sallent (Barcelona) i la BV-4511 a Sant Fruitós de Bages (Barcelona) segueixen tallades, també per manifestació.