Tallada la Ronda Litoral de Barcelona en sentit Besòs per una manifestació

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La Ronda Litoral de Barcelona en sentit Besòs està tallada per una manifestació des d'aquest dimecres sobre les 7:55 hores i es fan desviaments per la sortida 21.
Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han informat a Europa Press que, en un inici, la manifestació també ha tallat la circulació en sentit Llobregat, però que s'ha aconseguit obrir la via.
Aquest dimecres Catalunya afronta una jornada de vaga que acabarà amb una manifestació a Barcelona convocada per vuit sindicats que volen "posar fi al genocidi, el colonialisme, l'ocupació i l'apartheid" en Palestina, segons recull la convocatòria.