Tallada la Ronda Litoral de Barcelona cap al Llobregat per un accident al Morrot de Montjuïc

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
La circulació de vehicles a la Ronda Litoral de Barcelona, en sentit Llobregat, ha estat tallada aquest dijous sobre les 8 hores per un accident a l'alçada del Morrot de Montjuïc.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, l'incident produeix uns 10 quilòmetres de cues, que arriben fins a Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
L'accident a la Ronda Litoral se suma al sofert a primera hora del matí a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), on un camió de congelats s'ha incendiat i ha obligat a tallar momentàniament l'AP-7, que en aquests moments pateix 13 quilòmetres de cues.