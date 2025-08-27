Tallada la Ronda de Dalt a Via Júlia de Barcelona en sentit Llobregat per un accident

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
La Ronda de Dalt està tallada aquest dimecres des d'aproximadament les 07.30 hores a la Via Júlia de Barcelona en sentit Llobregat a causa d'un accident, informen fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.
En un missatge a 'X', el SCT explica que la circulació està parada des de la pota nord de la via a Santa Coloma de Gramenet i que a la mateixa ronda hi ha retencions de la Vall d'Hebron a la Via Júlia en sentit Besòs.
A causa de l'accident, s'estan produint uns 2,5 quilòmetres de cues, segons les últimes dades actualitzades del SCT.