Tallada la ronda de Dalt de Barcelona en tots dos sentits per la inundació d'un túnel

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La ronda de Dalt (B-20) de Barcelona està totalment tallada aquest dimarts al matí en tots dos sentits a l'altura de la sortida 3 per una inundació en el túnel del Caçador després de l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya.
Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona a través d'X, s'estan duent a terme desviaments per evitar el col·lapse de la via.
Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha demanat precaució als conductors a diverses carreteres especialment afectades per la pluja.