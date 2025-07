Tallada la R5 de FGC entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa (Barcelona) per robatori de coure

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

La línia R5 dels Ferrocarils de Generalitat de Catalunya (FGC) entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa (Barcelona) ha quedat tallada aquest dilluns sobre les 6.43 hores per robatori de coure.

S'ha facilitat transport alternatiu per carretera, ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on expliquen que han posat la prealerta Ferrocat per l'incident.

En concret, la línia Llobregat - Anoia funciona entre les estacions de Plaça Espanya i Sant Vicenç de Castellgalí i entre Manresa Viladordis i Manresa Baixador (Barcelona).