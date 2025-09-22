Tallada la R5 dels FGC entre Monistrol de Montserrat i Sant Vicenç-Castellgalí (Barcelona)

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La línia R5 de Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya (FGC) està tallada entre les estacions de Monistrol de Montserrat i Sant Vicenç - Castellgalí (Barcelona) des d'aquest dilluns sobre les 6.19 hores.
El motiu de la incidència és la caiguda d'una pedra que obstaculitza la via a causa de les fortes pluges d'aquest diumenge, informa FGC en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En una altra publicació a 'X' recollida per Europa Press, Protecció Civil ha posat la prealerta del pla Ferrocat a causa de la incidència.