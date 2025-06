BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

La línia R3 de Rodalies entre Balenyà i Vic (Barcelona) ha estat tallada per l'atropellament d'una persona prop de l'estació de Vic aquest dilluns sobre les 8.43 hores.

L'accident s'ha produït en un punt no autoritzat de pas i s'ha tallat la via --que és via única-- a petició dels Mossos d'Esquadra, han informat fonts de Renfe a Europa Press.

Han afegit que s'està treballant per portar busos a la zona perquè facin el trajecte entre les estacions afectades.