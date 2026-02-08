Publicat 08/02/2026 10:19

Tallada la R13 de Rodalies entre Valls i Salomó (Tarragona) per incidència en un tren de mercaderies

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
TARRAGONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La línia R13 de Rodalies es troba tallada aquest diumenge al matí entre Valls i Salomó (Tarragona) per una incidència tècnica en un tren de mercaderies.

Així ho ha informat Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual informen que s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons (Tarragona) i Salomó.

La xarxa de trens de Rodalies a Catalunya havia recuperat aquest dissabte a la tarda la circulació de la línia R13 i també la R14.

