Tallada la R13 de Rodalies entre Valls i Salomó (Tarragona) per incidència en un tren de mercaderies

Kike Rincón - Europa Press
TARRAGONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La línia R13 de Rodalies es troba tallada aquest diumenge al matí entre Valls i Salomó (Tarragona) per una incidència tècnica en un tren de mercaderies.
Així ho ha informat Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual informen que s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons (Tarragona) i Salomó.
La xarxa de trens de Rodalies a Catalunya havia recuperat aquest dissabte a la tarda la circulació de la línia R13 i també la R14.