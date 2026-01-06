Publicat 06/01/2026 16:22

Tallada per neu la BV-4024 de Guardiola de Berguedà a Bagà (Barcelona), en el Coll de Pal

BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -

La carretera BV-4024 està tallada per la neu aquest dimarts a la tarda entre Guardiola de Berguedà i Bagà (Barcelona), en el seu pas pel Coll de Pal.

La calçada està tallada en tots dos sentits entre els quilòmetres 17 i 21, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) a la seva pàgina web.

Aquest dimarts i dimecres, Protecció Civil de la Generalitat manté actives alertes a Catalunya per fred, vent i onatge, i està previst que dimecres se superin els 20 centímetres de gruix en cotes per sobre dels 1.400 metres, a les comarques de la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà (Lleida).

