Tallada l'R8 de Rodalies entre Cerdanyola i Mollet-Sant Fost (Barcelona) per una incidència

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens està tallada aquest dijous des de les 6 hores entre les estacions barcelonines de Cerdanyola-Universitat i Mollet-Sant Fost per una falta de tensió en la catenària.

Segons han informat Adif i Renfe en sengles comunicats a 'X' recollits per Europa Press, s'ha establert servei alternatiu per carretera en el tram afectat mentre els tècnics treballen per solucionar la incidència "el més aviat possible".

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Pla d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) per la incidència, han indicat a la xarxa social 'X'.