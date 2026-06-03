Tallada l'R8 i retards a l'R2, R2 Nord i R11 per robatori de coure entre Mollet i Granollers (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
La línia de Rodalies R8 està tallada íntegrament i l'R2, R2 Nord i R11 circulen amb demores per robatori de coure entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre (Barcelona) des d'aquest dimecres a les 6.13 hores.
A l'R8, s'estén el transport alternatiu per carretera a la totalitat de la línia, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els retards a l'R2, R2 Nord i R11 són de 30 minuts de mitjana.