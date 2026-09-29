Publicat 29/09/2026 10:32

Tallada l'R4 entre Vilafranca i l'Hospitalet (Barcelona) per una incidència a la infraestructura

Archivo - Trens sense servei a l'estació de França de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -

La línia R4 de Rodalies està tallada aquest dimarts al matí entre Vilafranca del Penedès i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per una incidència a la infraestructura, informa en un comunicat l'empresa ferroviària.

S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Vilafranca i Martorell amb parades intermèdies.

D'altra banda, els trens que circulen entre Tarragona i Barcelona registren retards per una incidència a Altafulla (Tarragona) i els tècnics d'Adif treballen per solucionar-la tan aviat com sigui possible.

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