Tallada l'R4 entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Vilafranca (Barcelona) per una incidència

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R4 de Rodalies de Catalunya està tallada aquest dilluns des de les 6.30 hores entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Vilafranca del Penedès (Barcelona) per una incidència en la finalització d'unes obres, ha informat Renfe a 'X'.

Segons ha informat Adif en un altre comunicat a 'X' recollit per Europa Press, la incidència ha provocat una falta de tensió en la catenària i el seu personal ja treballa per solucionar-la en el menor temps possible.

Arran del tall s'està gestionant l'activació de transport alternatiu per carretera.