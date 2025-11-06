Tallada l'R4 de Rodalies entre Sabadell i Terrassa (Barcelona) pel temporal de pluges

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'R4 de Rodalies entre Sabadell i Terrassa (Barcelona) ha estat tallada a causa de condicions meteorològiques adverses aquest dijous sobre les 8.52 hores produïdes pel temporal de pluges intenses que afecta a Catalunya.
Així ho ha informat Adif en un apunta a 'X' recollit per Europa Press, on l'R4 se suma a les línies R14 i l'R13 entre Lleida i La Plana de Picamoixons (Tarragona) i l'R15 entre Móra d'Ebre i Ascó (Tarragona), també tallades pel mateix motiu.
A més, una incidència en la senyalització a l'estació de Gavà (Barcelona) provoca que els trens de les línies R2 i R2 Sud registrin retards i els trens de l'R2 Sud amb direcció Sant Vicenç de Calders finalitzin el seu recorregut a Cunit (Tarragona).