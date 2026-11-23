Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS
La línia R4 de Rodalies està tallada entre Cerdanyola del Vallès i Fabra i Puig (Barcelona) - a causa d'una incidència a la infraestructura des d'aquest dilluns a primera hora.
S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions, amb parades intermèdies, així com entre Manresa i Terrassa Estació del Nord (Barcelona), ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Es treballa per resoldre la incidència tan ràpid com sigui possible.