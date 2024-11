Tallada l'R4 entre Molins de Rei i Cornellà per una avaria a Sant Feliu (Barcelona)

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de la R4 està tallada aquest dijous sobre les 8 hores entre les estacions de Molins de Rei i Cornellà de Llobregat per una avaria en la senyalització a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera en el tram afectat i els tècnics d'Adif treballen en resoldre la incidència el més aviat possible, han informat fonts d'ambdues companyies a Europa Press.

La incidència també afecta a la mateixa via entre Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) i el Vendrell (Tarragona), on els trens circulen per via única.