Actualitzat 07/07/2026 16:12

Tallada l'R4 entre Gelida i Martorell per un incendi prop de les vies

Archivo - Un tren de Rodalies
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La circulació de l'R4 de Rodalies està tallada aquest dimarts a primera hora de la tarda entre les estacions de Gelida i Martorell (Barcelona) per un incendi prop de les vies, informa Rodalies en un comunicat.

Els Bombers de la Generalitat han activat 10 dotacions després de rebre l'avís a les 13.45 sobre un focus a Martorell, on crema vegetació i canyes en una zona de barraques i maquinària agrícola.

Per la seva proximitat a les vies, s'ha demanat el tall de la catenària fins que el foc estigui apagat.

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