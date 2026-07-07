Tallada l'R4 entre Gelida i Martorell per un incendi prop de les vies

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R4 de Rodalies està tallada aquest dimarts a primera hora de la tarda entre les estacions de Gelida i Martorell (Barcelona) per un incendi prop de les vies, informa Rodalies en un comunicat.
Els Bombers de la Generalitat han activat 10 dotacions després de rebre l'avís a les 13.45 sobre un focus a Martorell, on crema vegetació i canyes en una zona de barraques i maquinària agrícola.
Per la seva proximitat a les vies, s'ha demanat el tall de la catenària fins que el foc estigui apagat.