Tallada l'R3 de Rodalies entre La Plana-Picamoixons i Valls per una incidència

TARRAGONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de l'R3 de Rodalies està tallada aquest divendres al migdia entre les estacions de La Plana-Picamoixons i Salomó i Valls (Tarragona) per una incidència relacionada amb les comunicacions.

En un comunicat a X recollit per Europa Press, Protecció Civil ha informat que s'ha activat la prealerta del Ferrocat arran de la incidència i que no hi ha hora de restabliment del servei.

La incidència coincideix amb el pla alternatiu desplegat entre les estacions de Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) per les obres del corredor mediterrani, que van començar dimarts i duraran cinc mesos.