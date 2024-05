Tallada l'R3 entre Manlleu (Barcelona) i Ripoll (Girona) després de caure un arbre a la via

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R3 de Rodalies està tallada aquest dimarts al matí entre Manlleu (Barcelona) i Ripoll (Girona) per la caiguda d'un arbre sobre la via en l'entrada a Torelló (Barcelona)

Segons han informat Renfe en una nota a 'X' recollida per Europa Press, no s'han registrat ferits en l'incident i s'està gestionant servei alternatiu per carretera mentre els tècnics d'Adif tracten de retirar l'arbre i recuperar l'alimentació elèctrica.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Pla d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarril de Catalunya (Ferrocat) per la incidència.