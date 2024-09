Tallada l'R15 de Rodalies entre Flix i Ascó després de trencar-se la via

TARRAGONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de l'R15 de Rodalies de Catalunya ha estat tallada entre Flix i Ascó (Tarragona) en trencar-se la via que uneix les estacions de les dues localitats.

Segons ha informat Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press, s'ha activat la prealerta del Pla d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat).

La incidència s'uneix a la d'aquest divendres al matí a Barcelona, on un tren Euromed sense passatgers ha descarrilat quan sortia de les cotxeres de la zona de Can Tunis, fet que ha avariat la via i interromp la sortida de trens de Barcelona.