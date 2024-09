Tallada l'R15 entre la Pobla de Massaluca (Tarragona) i Aragó per una inundació a la via

TARRAGONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de l'R15 està tallada aquest dimecres al matí entre la Pobla de Massaluca (Tarragona) i Aragó per condicions meteorològiques adverses, a causa de les quals s'ha inundat la via i ha provocat l'avaria d'un comboi.

Segons han informat Adif i Renfe en els seus respectius comunicats a X, recollits per Europa Press, ara com ara no hi ha cap hora prevista per restablir la circulació i Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per l'incident.

El tall de l'R15 impedeix la connexió entre les poblacions aragoneses de Faió i Nonasp a través de la Pobla de Massaluca, tram que uneix Saragossa i Reus (Tarragona).