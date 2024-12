Tallada l'R15 entre Móra la Nova i Ascó (Tarragona) per l'avaria d'un tren de mercaderies

TARRAGONA 27 des. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de l'R15 de Rodalies ha estat tallada aquest divendres sobre les 9 hores entre les estacions de Móra la Nova i Ascó (Tarragona) per l'avaria d'un tren de mercaderies.

Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera per pal·liar el tall ferroviari, ha informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) en fase de prealerta arran de la incidència, ha indicat a 'X'.