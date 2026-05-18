Tallada l'R11 entre Vilamalla i Figueres (Girona) per incidència en la infraestructura

GIRONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
La línia R11 de Rodalies entre Vilamalla i Figueres (Girona) ha quedat tallada per una incidència en la infraestructura aquest dilluns sobre les 9.42 hores.
Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera, han informat en una anotació a 'X' recollit per Europa Press.
Segueix tallada també l'R2 Sud entre Sitges i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) per l'atropellament d'una persona en la sortida de l'estació de Vilanova en direcció Barcelona.