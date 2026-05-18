Publicat 18/05/2026 10:10

Tallada l'R11 entre Vilamalla i Figueres (Girona) per incidència en la infraestructura

Archivo - Arxiu - Un tren a l'estació de França, on opera Rodalies, a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 18 maig (EUROPA PRESS) -

La línia R11 de Rodalies entre Vilamalla i Figueres (Girona) ha quedat tallada per una incidència en la infraestructura aquest dilluns sobre les 9.42 hores.

Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera, han informat en una anotació a 'X' recollit per Europa Press.

Segueix tallada també l'R2 Sud entre Sitges i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) per l'atropellament d'una persona en la sortida de l'estació de Vilanova en direcció Barcelona.

