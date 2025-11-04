Publicat 04/11/2025 09:36

Tallada l'R11 i l'RG1 entre Llançà i Portbou (Girona) per incidència a la catenària

GIRONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

L'R11 i l'RG1 de Rodalies han quedat tallades entre Llançà i Portbou (Girona) per una incidència a la catenària des d'aquest dimarts a les 8.53 hores.

Fonts de Renfe han informat a Europa Press que la línia circula fins a Llançà i que entre Llançà i Portbou (Girona) s'està gestionant transport alternatiu per carretera amb autobusos.

Arran de l'incident, Protecció Civil ha posat en prelaerta el pla Ferrocat, han apuntat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

